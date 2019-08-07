ФОТО | В Тарту столкнулись автобус и легковой автомобиль

Авария с участием автобуса Solaris Urbino Electric и Fiat Punto имела место на перекрестке улиц Рийа и Калеви в 16.27.

По информации полиции, прибывшая на место Скорая помощь осмотрела находившихся в машинах людей, никому врачебная помощь не потребовалась.