ФОТО | В Тарту столкнулись автобус и легковой автомобиль

В среду во второй половине дня в центре Тарту произошло ДТП, в котором участвовали автобус и легковой автомобиль.
Авария с участием автобуса Solaris Urbino Electric и Fiat Punto имела место на перекрестке улиц Рийа и Калеви в 16.27.
По информации полиции, прибывшая на место Скорая помощь осмотрела находившихся в машинах людей, никому врачебная помощь не потребовалась.
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