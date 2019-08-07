07.08.2019, 18:32

ФОТО | В Тарту столкнулись автобус и легковой автомобиль

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ФОТО | В Тарту столкнулись автобус и легковой автомобиль
Delfi lugeja

В среду во второй половине дня в центре Тарту произошло ДТП, в котором участвовали автобус и легковой автомобиль.

Авария с участием автобуса Solaris Urbino Electric и Fiat Punto имела место на перекрестке улиц Рийа и Калеви в 16.27.

По информации полиции, прибывшая на место Скорая помощь осмотрела находившихся в машинах людей, никому врачебная помощь не потребовалась.

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