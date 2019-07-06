06.07.2019, 15:12

ФОТО | В Тарту произошла цепная авария: пострадали три машины


rus.delfi.ee
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ФОТО | В Тарту произошла цепная авария: пострадали три машины
Tartu liiklusinfo grupp Facebookis

Сегодня в полдень в Тарту произошло ДТП, в котором участвовали три автомобиля. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Стороны пришли между собой к согласию по поводу виновника аварии.

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