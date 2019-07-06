ФОТО | В Тарту произошла цепная авария: пострадали три машины

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Сегодня в полдень в Тарту произошло ДТП, в котором участвовали три автомобиля. Никто из людей, к счастью, не пострадал.