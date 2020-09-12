12.09.2020, 16:12

ФОТО | В Тарту полыхает квартира на восьмом этаже

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ФОТО | В Тарту полыхает квартира на восьмом этаже
Foto: Delfi lugeja

Горит квартира в Аннелинне. Точные обстоятельства происшествия, в том числе масштаб пожара и возможные пострадавшие, еще выясняются.

Будет дополнено.

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