ФОТО | В Тарту мужчина бросил сумку на террасу жилого дома и сообщил, что в ней бомба

В PPA сказали Delfi, что в 15:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Тарту на улице Кристалли мужчина бросил подозрительную сумку на террасу многоквартирного дома и сказал, что в сумке бомба. На место происшествия выехали полиция, спасатели и скорая помощь.

Быстро эвакуировали жильцов трех домов, и работу начал робот-сапер. Робот определил, что в сумке не было взрывчатого вещества, и полиции удалось установить хозяина сумки, которым оказался 34-летний мужчина. Для людей в окрестностях опасности нет, и людям разрешили вернуться в свои дома.

По факту произошедшего начали уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей тяжкое нарушение общественного порядка.

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