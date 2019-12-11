11.12.2019, 09:52
ФОТО | В Тарту к месту гибели семьи приносят цветы и игрушки
Жители Тарту приносят цветы и игрушки к месту трагедии в Ихасте, чтобы почтить память семьи из пяти человек, которая погибла в пожаре.
Жители Тарту приносят цветы и игрушки к месту трагедии в Ихасте, чтобы почтить память семьи из пяти человек, которая погибла в пожаре.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Медики предупреждают: не игнорируйте этот анализ
Зарезали и контрольный в голову
Сборная России по боксу отказалась ехать на ОИ в Токио без флага
Опубликована переписка Анастасии Ещенко с подругой о Соколове