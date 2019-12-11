ФОТО | В Тарту к месту гибели семьи приносят цветы и игрушки

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Жители Тарту приносят цветы и игрушки к месту трагедии в Ихасте, чтобы почтить память семьи из пяти человек, которая погибла в пожаре.