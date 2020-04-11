11.04.2020, 18:11
ФОТО | В Тарту из-за оставленной возле магазина коробки вызвали саперов
Сегодня в Тарту около 15:00 полиция оградила территорию около магазина Rebase Rimi из-за оставленной подозрительной картонной коробки.
Сегодня в Тарту около 15:00 полиция оградила территорию около магазина Rebase Rimi из-за оставленной подозрительной картонной коробки.
Саперы проверили коробку, она оказалась пустой.
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