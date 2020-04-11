11.04.2020, 18:11

ФОТО | В Тарту из-за оставленной возле магазина коробки вызвали саперов

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ФОТО | В Тарту из-за оставленной возле магазина коробки вызвали саперов
Foto: Delfi lugeja foto aastast 2011

Сегодня в Тарту около 15:00 полиция оградила территорию около магазина Rebase Rimi из-за оставленной подозрительной картонной коробки.

Саперы проверили коробку, она оказалась пустой.

Delfi lugeja foto

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