08.03.2019, 14:10

ФОТО: В Тарту из-за обвала на строительной площадке погиб рабочий

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дополнено в 15:20
rus.delfi.ee
EST 34
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Kungla tänava varing Tartus Foto: Argo Ingver

В пятницу в 10:50 Центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на строительной площадке на улице Кунгла в Тарту, где строитель оказался под обвалом.

В 10:50 Центр тревоги получил сообщение, что на строительном объект на улице Кунгла произошел тяжелый несчастный случай. Согласно первоначальным данным, один из рабочих занимался утеплительными работами фундамента, когда неукрепленная траншея обвалилась сверху на мужчину, сообщила Delfi полиция.

Рабочий получил тяжелые травмы, и его не удалось спасти. Что привело к несчастному случаю и другие детали выяснит уголовное следствие.

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