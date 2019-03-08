ФОТО: В Тарту из-за обвала на строительной площадке погиб рабочий

В 10:50 Центр тревоги получил сообщение, что на строительном объект на улице Кунгла произошел тяжелый несчастный случай. Согласно первоначальным данным, один из рабочих занимался утеплительными работами фундамента, когда неукрепленная траншея обвалилась сверху на мужчину, сообщила Delfi полиция.

Рабочий получил тяжелые травмы, и его не удалось спасти. Что привело к несчастному случаю и другие детали выяснит уголовное следствие.