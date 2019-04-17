ФОТО: В Тарту автомобиль спасательной службы столкнулся с легковушкой

Согласно данным, около 11:30 автомобиль спасателей направлялся по Сыпрузе пуйестеэ в сторону торгового центра Eeden, и в сопровождении сирены и мигалок начал пересекать перекресток с улицей Анне на красный свет. В этот момент в него врезался справа водитель на Audi, не заметивший спасателей.

В результате столкновения удар пришелся на переднюю часть Audi, и 62-летний водитель пострадал. Его доставили в Клинику Тартуского университета.

Водитель автомобиля спасателей был трезв и имел права соответствующей категории. Из спасателей никто не пострадал. Трезвость водителя Audi выяснит экспертиза. Точные детали выяснит следствие.