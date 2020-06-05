05.06.2020, 15:02

ФОТО | В Таллиннском заливе загорелся катер, управлявшего судном финна спасли

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Suitsulont Tallinna lahel Foto: Suitsulont Tallinna lahel

Сегодня в 14.25 в Таллиннском заливе на катере произошел пожар. На судне находился один человек, который при инциденте не пострадал. В результате водной аварии небо над заливом заволок шлейф густо-черного дыма.

В начале четвертого полиция сообщила, что в 14.25 было получено сообщение о том, что в Таллиннском заливе примерно в двух километрах от берега загорелся катер. Длина водного моторного средства составляет 7 метров.

На катере находился житель Финляндии, который заранее информировал Центр морской охраны Эстонии о неполадках с двигателем.

Финн был эвакуирован катером Департамента полиции и погранохраны, травм он не получил.

Ранее свидетели сообщили Delfi , что на море был слышен взрыв, на катере виднелись и языки пламени.

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