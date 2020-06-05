ФОТО | В Таллиннском заливе загорелся катер, управлявшего судном финна спасли

В начале четвертого полиция сообщила, что в 14.25 было получено сообщение о том, что в Таллиннском заливе примерно в двух километрах от берега загорелся катер. Длина водного моторного средства составляет 7 метров.
На катере находился житель Финляндии, который заранее информировал Центр морской охраны Эстонии о неполадках с двигателем.
Финн был эвакуирован катером Департамента полиции и погранохраны, травм он не получил.
Ранее свидетели сообщили Delfi , что на море был слышен взрыв, на катере виднелись и языки пламени.
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