ФОТО: В Таллиннском порту собака застряла в ленте эскалатора
Вчера в Таллиннском порту в ленте эскалатора застряла собака.
Вчера в Таллиннском порту в ленте эскалатора застряла собака.
”Вчера поздно вечером D-терминал Таллиннского порта наполнился визгом собаки, который пронизывал до мозга костей. Люди отреагировали как всегда: кто-то плакал от бессилия, кто-то снимал, кто-то как ни в чем ни бывало продолжил свой путь”, — пишет основатель Loomapäästegrupp Хейки Валнер.
Выяснилось, что произошло страшное — собака застряла лапой в ленте эскалатора. Хозяин собаки Дмитрий сразу же остановил эскалатор, но вызволить лапу самостоятельно не представлялось возможным. Спасатели прибыли на место очень быстро и помогли животному. Для этого пришлось сломать эскалатор.
”Он был у меня на руках, но я слишком рано поставил его. Цезарь сделал шаг назад и так все и произошло”, — рассказал Дмитрий.
Сразу же после вызволения животное доставили в Loomade Kiirabi Kliinik. К счастью, переломов у него не было, только открытые раны, которые ветеринар тут же зашил.
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