ФОТО | В Таллиннской гимназии Лиллекюла произошел взрыв

Директор школы Ану Лууре была на месте происшествия вместе с полицией, спасателями и скорой. Однако она не смогла рассказать о том, что произошло и посоветовала обратиться в полицию.

В полиции подтвердили, что в школе произошел взрыв из-за которого в одном из классов выбило окна.

Саперы установили, что взрыв произошел из-за самодельного устройства из четырех банок дезодоранта. В результате происшествия никто не пострадал.

В качестве подозреваемых в совершении взрыва сотрудники полиции доставили в отделение двух подростков для выяснения обстоятельств. Детали происшествия выясняются.

Lilleküla gümnaasiumi aknad Foto: Lugeja fotod.