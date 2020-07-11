11.07.2020, 15:01

ФОТО | В Таллиннской гимназии Лиллекюла произошел взрыв

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Lilleküla gümnaasiumi aknad.
Lilleküla gümnaasiumi aknad.Foto: Lugeja fotod.

Вчера во второй половине дня в Центр тревоги поступил звонок: около Таллиннской гимназии Лиллекюла был слышен хлопок, после чего появился дым.

Директор школы Ану Лууре была на месте происшествия вместе с полицией, спасателями и скорой. Однако она не смогла рассказать о том, что произошло и посоветовала обратиться в полицию.

В полиции подтвердили, что в школе произошел взрыв из-за которого в одном из классов выбило окна.

Саперы установили, что взрыв произошел из-за самодельного устройства из четырех банок дезодоранта. В результате происшествия никто не пострадал.

В качестве подозреваемых в совершении взрыва сотрудники полиции доставили в отделение двух подростков для выяснения обстоятельств. Детали происшествия выясняются.

Lilleküla gümnaasiumi aknad Foto: Lugeja fotod.
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