11.08.2020, 21:53
ФОТО | В Таллиннской гимназии Arte вспыхнул пожар
По сообщению Спасательного департамента, во вторник вечером в гимназии Arte загорелась дверь в спортивный зал.
По сообщению Спасательного департамента, во вторник вечером в гимназии Arte загорелась дверь в спортивный зал.
На сообщение о пожаре в здании на Вильде теэ, 69, где расположен спортивный зал гимназии, спасатели отреагировали большими силами, но выяснилось, что горит лишь входная дверь. И возгорание быстро ликвидировали.
К 21 часу огонь был потушен и началось проветривание помещения. Причина возгорания на данный момент неизвестна.
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