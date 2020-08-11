11.08.2020, 21:53

ФОТО | В Таллиннской гимназии Arte вспыхнул пожар


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Tulekahju spordihoones Foto: Delfi lugeja

По сообщению Спасательного департамента, во вторник вечером в гимназии Arte загорелась дверь в спортивный зал.

На сообщение о пожаре в здании на Вильде теэ, 69, где расположен спортивный зал гимназии, спасатели отреагировали большими силами, но выяснилось, что горит лишь входная дверь. И возгорание быстро ликвидировали.

К 21 часу огонь был потушен и началось проветривание помещения. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

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