ФОТО | В Таллиннской гимназии Arte вспыхнул пожар

На сообщение о пожаре в здании на Вильде теэ, 69, где расположен спортивный зал гимназии, спасатели отреагировали большими силами, но выяснилось, что горит лишь входная дверь. И возгорание быстро ликвидировали.

К 21 часу огонь был потушен и началось проветривание помещения. Причина возгорания на данный момент неизвестна.