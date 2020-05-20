ФОТО | В Таллинне загорелось офисное здание: людей эвакуировали

Сообщение о пожаре в офисном здании на Кадака теэ поступило в Центр тревоги около полудня. Возгорание началось на крыше из-за лежавшего там мусора.

Людей из здания эвакуировали, и возгорание было ликвидировано к 12:37.

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