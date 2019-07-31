ФОТО | В Таллинне возле отеля Hilton автомобиль врезался в столб. Водитель и пассажир сбежали с места
Сегодня вечером около 18 часов в центре Таллинна произошла авария. Водитель врезался на своем автомобиле в столб. Затем мужчины сбежали с места происшествия.
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