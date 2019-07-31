31.07.2019, 18:59

ФОТО | В Таллинне возле отеля Hilton автомобиль врезался в столб. Водитель и пассажир сбежали с места

дополнено в 19:35
www.DELFI.ee
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Foto: Scanpix

Сегодня вечером около 18 часов в центре Таллинна произошла авария. Водитель врезался на своем автомобиле в столб. Затем мужчины сбежали с места происшествия.

На фотографии видно, что скорость была большая. Столб сильно наклонился.

Читатель, который был свидетелем аварии, отправил Delfi фотографии участников, покидающих место происшествия до прибытия полиции.

Foto: Lugeja foto

В районе 19 часов пресс-секретарь полиции Кристина Костина сказала, что они благодарят человека, который заметил сбежавших мужчин. Благодаря этому, полиция быстро смогла их задержать.

У водителя были признаки алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции.

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