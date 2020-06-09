09.06.2020, 19:41

ФОТО | В Таллинне в аварию попал полицейский автомобиль, ехавший на вызов

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Avarii Kolde pst Foto: Delfi lugeja

Во вторник вечером примерно в 18:19 на Колде пуйстеэ столкнулись полицейская машина и легковушка KIA. Люди в результате ДТП не пострадали.

Полицейская машина, ехала на вызов со сигналом тревоги. В это время на перекрестке горел красный свет. Для ехавшей по главной дороге KIA горел зеленый знак светофора. Водитель KIA не заметил полицейскую машину.

Это был страховой случай, люди в результате ДТП не пострадали.

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