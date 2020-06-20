ФОТО: В Таллинне в аварии погиб мотоциклист

Центр тревоги получил сообщение об аварии в 19:09.

По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля Opel Astra стал сворачивать с второстепенной дороги на главную, убедившись, что путь свободен. В это время по Рандвере теэ со стороны Виймси в направлении Пирита к нему приблизился мотоцикл. Его скорость была больше максимально разрешенной. Мотоцикл врезался сбоку в автомобиль, в результате чего мотоциклист от полученного удара отлетел на крышу авто.

Прибывшие на место полицейские до приезда скорой пытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Медики осмотрели находившихся в автомобиле мужчину и двух женщин. После оказания первой помощи их отпустили на домашнее лечение. Водитель Opel был трезв и имеет права соответствующей категории.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали будут установлены в ходе расследования.