07.09.2019, 20:41
ФОТО | В Таллинне столкнулись машина такси и легковой автомобиль, есть пострадавший
В Таллинне на улице Теллискиви столкнулись два автомобиля Опель, один из водителей — таксист.
В Таллинне на улице Теллискиви столкнулись два автомобиля Опель, один из водителей — таксист.
В полиции сообщили, что они получили вызов в 18:15. "В аварии небольшую травму получил один человек, кого отправили в больницу для проверки здоровья. Детали выясняются" .
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