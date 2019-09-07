07.09.2019, 20:41

ФОТО | В Таллинне столкнулись машина такси и легковой автомобиль, есть пострадавший


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Ristiku ja Telliskivi nurgal juhtunud õnnetus Foto: Delfi lugeja

В Таллинне на улице Теллискиви столкнулись два автомобиля Опель, один из водителей — таксист.

В полиции сообщили, что они получили вызов в 18:15. "В аварии небольшую травму получил один человек, кого отправили в больницу для проверки здоровья. Детали выясняются" .

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