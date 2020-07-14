14.07.2020, 11:43

ФОТО: В Таллинне столкнулись бесплотный автобус и легковой автомобиль


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ФОТО: В Таллинне столкнулись бесплотный автобус и легковой автомобиль
Lugeja foto

Сегодня в 10:52 на улице Сеписте в Таллинне произошло столкновение легкового автомобиля Škoda Octavia и беспилотного автобуса.

На момент аварии в автобусе находилось пять человек. К счастью, никто не пострадал.

Поскольку договориться сторонам не удалось, на место была вызвана полиция.

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