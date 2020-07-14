14.07.2020, 11:43
ФОТО: В Таллинне столкнулись бесплотный автобус и легковой автомобиль
Сегодня в 10:52 на улице Сеписте в Таллинне произошло столкновение легкового автомобиля Škoda Octavia и беспилотного автобуса.
Сегодня в 10:52 на улице Сеписте в Таллинне произошло столкновение легкового автомобиля Škoda Octavia и беспилотного автобуса.
На момент аварии в автобусе находилось пять человек. К счастью, никто не пострадал.
Поскольку договориться сторонам не удалось, на место была вызвана полиция.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад