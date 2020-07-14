ФОТО: В Таллинне столкнулись беспилотный автобус и легковой автомобиль

Сегодня в 10:52 на улице Сеписте в Таллинне произошло столкновение легкового автомобиля Škoda Octavia и беспилотного автобуса.
На момент аварии в автобусе находилось пять человек. К счастью, никто не пострадал.
Поскольку договориться сторонам не удалось, на место была вызвана полиция.
По словам Танеля Талве, партнера международного проекта FABULOS, в рамках которого и тестируются беспилотные автобусы, автобус двигался по главной дороге, как внезапно перед ним оказался легковой автомобиль Škoda. К сожалению, времени на реакцию было слишком мало и произошло столкновение. Талве отметил, что максимальная скорость автобуса составляет всего 15 км/ч и в салоне всегда находится оператор.
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