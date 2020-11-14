ФОТО | В Таллинне прямо на проезжей части мужчина застрял в дверях автобуса
Сегодня в 15:14 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Мустамяэ на Таммсааре теэ мужчина застрял в дверях автобуса (по фото видно, что нога - прим.).
Сегодня в 15:14 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Мустамяэ на Таммсааре теэ мужчина застрял в дверях автобуса (по фото видно, что нога - прим.).
"По первоначальным данным, автобус стоял на перекрестке Таммсааре теэ и Сыпрузе пуйестеэ, после чего совершил поворот налево в сторону торгового центра Magistrali. Автобус стоял на перекрестке, когда пассажиры оповестили водителя автобуса о случившемся. Пассажиры освободили 29-летнего мужчину из зажатых дверей. Причины произошедшего выясняются", — рассказала RusDelfi старший инспектор аварийной группы Пыхьяской префектуры Хелен Пуусемп.
Прибывшая на место скорая помощь доставила мужчину в больницу. По первоначальным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция просит пассажиров, которые стали свидетелями произошедшего, позвонить по номеру 112 для помощи в выяснении обстоятельств.
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