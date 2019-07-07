ФОТО: В Таллинне пропала 14-летняя девочка. Полиция просит помощи

Последний за близкие видели ее на Певческом поле в 19:30. По имеющейся информации, вчера днем девочка находилась в Ласнамяэ. Она могла как остаться в Таллинне, так и уехать в Тарту.

Рост девушки 165 см. Телосложение худощавое. Волосы до плеч, рыжевато-блондинистые. Носит очки. Одета была в белые джинсы, черно-розовые кроссовки Nike и темно-фиолетовую кофту.

Полиция отмечает, что без посторонней помощи девушка может оказаться в опасной ситуации, и просит всех, кто ее увидит, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.