07.07.2019, 17:08

ФОТО: В Таллинне пропала 14-летняя девочка. Полиция просит помощи

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ФОТО: В Таллинне пропала 14-летняя девочка. Полиция просит помощи
PPA

Полиция просит помощь в поиске пропавшей в Таллинне 14-летней Ханна-Лийзы.

Последний за близкие видели ее на Певческом поле в 19:30. По имеющейся информации, вчера днем девочка находилась в Ласнамяэ. Она могла как остаться в Таллинне, так и уехать в Тарту.

Рост девушки 165 см. Телосложение худощавое. Волосы до плеч, рыжевато-блондинистые. Носит очки. Одета была в белые джинсы, черно-розовые кроссовки Nike и темно-фиолетовую кофту.

Полиция отмечает, что без посторонней помощи девушка может оказаться в опасной ситуации, и просит всех, кто ее увидит, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

PPA
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