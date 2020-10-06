ФОТО | В Таллинне пропал 9-летний ребенок

Сегодня примерно в 21:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне от дома по адресу Вильде теэ, 98 в неизвестном направлении ушел 9-летний мальчик.

У Тимо короткие светлые волосы, он худощавого телосложения, ростом около полутора метров. На нем была темно-синяя куртка, черные штаны и черные полусапоги.

Родственники и полиция ведут поиски мальчика вблизи дома. Если кто-либо видел этого ребенка, полиция просит позвонить по номеру 112.