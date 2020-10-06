06.10.2020, 23:28
ФОТО | В Таллинне пропал 9-летний ребенок
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 9-летнего Тимо, который пропал в Мустамяэ на улице Вильде теэ.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 9-летнего Тимо, который пропал в Мустамяэ на улице Вильде теэ.
Сегодня примерно в 21:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне от дома по адресу Вильде теэ, 98 в неизвестном направлении ушел 9-летний мальчик.
У Тимо короткие светлые волосы, он худощавого телосложения, ростом около полутора метров. На нем была темно-синяя куртка, черные штаны и черные полусапоги.
Родственники и полиция ведут поиски мальчика вблизи дома. Если кто-либо видел этого ребенка, полиция просит позвонить по номеру 112.
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