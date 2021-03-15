ФОТО | В Таллинне произошло ДТП с участием трех машин

"Полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на улице Туукри столкнулись три автомобиля в 13.11", — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Люди в аварии не пострадали. Движение на месте ДТП было затруднено.