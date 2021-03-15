ФОТО | В Таллинне произошло ДТП с участием трех машин

Сегодня во второй половине дня в центре столицы на улице Туукри столкнулись три легковых автомобиля.
"Полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на улице Туукри столкнулись три автомобиля в 13.11", — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
Люди в аварии не пострадали. Движение на месте ДТП было затруднено.
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