15.03.2021, 15:02

ФОТО | В Таллинне произошло ДТП с участием трех машин

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Liiklusõnnetus Tallinnas Tuukri tänaval Foto: Ilmar Saabas

Сегодня во второй половине дня в центре столицы на улице Туукри столкнулись три легковых автомобиля.

"Полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на улице Туукри столкнулись три автомобиля в 13.11", — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Люди в аварии не пострадали. Движение на месте ДТП было затруднено.

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