24.02.2019, 22:10

ФОТО: В Таллинне при столкновении трамвая и легковушки пострадали трое человек


rus.delfi.ee
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Galerii: 24 pilti
Trammi ja sõiduauto kokkupõrge Tallinnas Suurtüki ja Kopli tänava ristmikul Foto: Lugeja

Вечером на перекрестке улиц Сууртюки и Копли в Таллинне произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля, в результате которого пострадали трое человек.


Полиция сообщила Delfi, что вызов поступил около 21:20. С трамваем столкнулся легковой автомобиль Citroen.

Согласно первоначальным данным пострадали трое человек в автомобиле. Одного из них пришлось вырезать из автомобиля, его состояние самое тяжелое.

Детали ДТП выясняются. Водитель трамвая был трезв. Остальное прояснить следствие.

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