24.02.2019, 22:10
ФОТО: В Таллинне при столкновении трамвая и легковушки пострадали трое человек
Вечером на перекрестке улиц Сууртюки и Копли в Таллинне произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля, в результате которого пострадали трое человек.
Полиция сообщила Delfi, что вызов поступил около 21:20. С трамваем столкнулся легковой автомобиль Citroen.
Согласно первоначальным данным пострадали трое человек в автомобиле. Одного из них пришлось вырезать из автомобиля, его состояние самое тяжелое.
Детали ДТП выясняются. Водитель трамвая был трезв. Остальное прояснить следствие.