ФОТО: В Таллинне при столкновении трамвая и легковушки пострадали трое человек



Полиция сообщила Delfi, что вызов поступил около 21:20. С трамваем столкнулся легковой автомобиль Citroen.

Согласно первоначальным данным пострадали трое человек в автомобиле. Одного из них пришлось вырезать из автомобиля, его состояние самое тяжелое.

Детали ДТП выясняются. Водитель трамвая был трезв. Остальное прояснить следствие.