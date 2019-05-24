ФОТО: В Таллинне пожилого мужчину сбил автомобиль, а затем сразу еще один

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Сегодня в 08:30 полиция получила сообщение о том, что на перекрестке Нарва мнт и Поска два легковых автомобиля наехали на 78-летнего мужчину.