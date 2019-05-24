ФОТО: В Таллинне пожилого мужчину сбил автомобиль, а затем сразу еще один

Сегодня в 08:30 полиция получила сообщение о том, что на перекрестке Нарва мнт и Поска два легковых автомобиля наехали на 78-летнего мужчину.
”На перекрестке Нарва-мнт-Поска на 78-летнего мужчину наехал легковой автомобиль Mitsubishi, которым управлял 25-летний мужчина. После это на 78-летнего мужчину наехал другой автомобиль Mazda, которым управляла 35-летняя женщина”, — сообщили Delfi полиции.
Точные обстоятельства пока неизвестны. Также неизвестно, насколько серьезны повреждения пострадавшего.