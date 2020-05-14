ФОТО | В Таллинне под машину попал ребенок

ДТП произошло рядом с торгово-офисном зданием Marienthali. Скорая доставила девочку в больницу на медконтроль. 28-летний водитель, который находился за рулем машины Dacia, был трезв.

Выясняются детали происшествия. По первоначальным данным, девочка перебегала дорогу на красный свет светофора.