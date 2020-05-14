14.05.2020, 17:07
ФОТО | В Таллинне под машину попал ребенок
Сегодня около 15:00 в Таллинне на Мустамяэ теэ произошла авария - под машину попала 12-летняя девочка.
Сегодня около 15:00 в Таллинне на Мустамяэ теэ произошла авария - под машину попала 12-летняя девочка.
ДТП произошло рядом с торгово-офисном зданием Marienthali. Скорая доставила девочку в больницу на медконтроль. 28-летний водитель, который находился за рулем машины Dacia, был трезв.
Выясняются детали происшествия. По первоначальным данным, девочка перебегала дорогу на красный свет светофора.
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