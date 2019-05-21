21.05.2019, 11:02

ФОТО: В Таллинне на железнодорожном переезде под колесами поезда погиб велосипедист

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rus.delfi.ee
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Veerenni raudteeülesõidul jäi jalgrattur rongi alla Foto: Ilmar Saabas

Сегодня утром на железной дороге возле улицы Веэренни в Таллинне произошел несчастный случай, когда пересекавший железнодорожный переезд на велосипеде мужчина попал под поезд. Как подтвердили в Пыхьяской префектуре, пострадавший погиб.

Полиция получила сообщение в 10:34. Согласно первоначальным данным, мужчина пересекал железнодорожные пути в предусмотренном для этого месте верхом на велосипеде.

Он скончался на месте от полученных травм. Его личность еще выясняется, как и детали происшествия.

По данным Elron, в связи с несчастным случаем рейс Тарту-Таллинн опаздывает. Пассажиров пока не выпускают из поезда.

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