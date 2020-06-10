10.06.2020, 18:06
ФОТО | В Таллинне на Пирита теэ машина сбила велосипедиста
Сегодня в 17:14 в Таллинне на Пирите теэ произошла авария, в которой пострадал велосипедист.
Сегодня в 17:14 в Таллинне на Пирите теэ произошла авария, в которой пострадал велосипедист.
При каких обстоятельствах произошла авария, пока неясно. Известно, что на велосипедисте был шлем, однако по данным Delfi, к пострадавшему для оказания помощи прибыла скорая.
Насколько серьезные травмы у велосипедиста, пока не сообщается.
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