ФОТО | В Таллинне на перекрестке Хобуяама легковушка врезалась в городской автобус

ДТП произошло в воскресенье утром в 7:54 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Лайкмаа, где, по первоначальным данным, 49-летний мужчина на автобусе Volvo 7900 начал пересечение перекрестка на зеленый свет и в автобус врезался слева сбоку 44-летний мужчина на автомобиле Škoda Octavia.

Водителя Škoda доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Насколько известно, в автобусе не было пассажиров и он направлялся на расположенную в конце улицы Лайкмаа автобусную парковку.