30.12.2019, 07:30
ФОТО | В Таллинне на перекрестке Хобуяама легковушка врезалась в городской автобус(3)
В Таллинне на перекрестке Хобуяама столкнулись легковой автомобиль и городской автобус.
В Таллинне на перекрестке Хобуяама столкнулись легковой автомобиль и городской автобус.
ДТП произошло в воскресенье утром в 7:54 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Лайкмаа, где, по первоначальным данным, 49-летний мужчина на автобусе Volvo 7900 начал пересечение перекрестка на зеленый свет и в автобус врезался слева сбоку 44-летний мужчина на автомобиле Škoda Octavia.
Водителя Škoda доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Насколько известно, в автобусе не было пассажиров и он направлялся на расположенную в конце улицы Лайкмаа автобусную парковку.
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