28.12.2020, 09:49

ФОТО | В Таллинне горит частный жилой дом. Погиб человек


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ФОТО | В Таллинне горит частный жилой дом. Погиб человек
Foto: Kiur Kaasik

Сегодня в начале 9 утра спасателей вызвали в столичный микрорайон Мыйгу, где на улице Корги произошел пожар в частном жилом доме.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело человека. Жителей ближайших домов призывают держать окна закрытыми.

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