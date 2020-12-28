28.12.2020, 09:49
ФОТО | В Таллинне горит частный жилой дом. Погиб человек
Сегодня в начале 9 утра спасателей вызвали в столичный микрорайон Мыйгу, где на улице Корги произошел пожар в частном жилом доме.
Сегодня в начале 9 утра спасателей вызвали в столичный микрорайон Мыйгу, где на улице Корги произошел пожар в частном жилом доме.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело человека. Жителей ближайших домов призывают держать окна закрытыми.
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