ФОТО: В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку(38)
Сегодня утром на улице Вирмалисе в Таллинне автомобиль BMW въехал во двор детского сада.
Сегодня утром на улице Вирмалисе в Таллинне автомобиль BMW въехал во двор детского сада.
Вызов полиции поступил в 10:06. Патруль прибыль на место в течение нескольких минут. Во дворе сада полицейские обнаружили легковой автомобиль BMW, а за рулем — спящего владельца транспортного средства, 20-летнего мужчину.
Автомобиль въехал на территорию детского сада, протаранив ограждение и повредив оснащение двора.
К счастью, людей во дворе не было. Водитель был доставлен прибывшими на место медиками в больницу.
”Что стало причиной случившегося — опьянение или состояние здоровье водителя, выяснит экспертиза”, — сказал оперативный дежурный Кесклиннаского отделения полиции Леннарт Камс.
”Поскольку сегодня суббота и детский сад не работает, то детей во дворе не было. Так что это очень счастливый несчастный случай”, — добавил он и поблагодарил человека, который сообщил об инциденте полиции.
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