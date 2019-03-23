ФОТО: В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку

Вызов полиции поступил в 10:06. Патруль прибыль на место в течение нескольких минут. Во дворе сада полицейские обнаружили легковой автомобиль BMW, а за рулем — спящего владельца транспортного средства, 20-летнего мужчину.

PPA

Автомобиль въехал на территорию детского сада, протаранив ограждение и повредив оснащение двора.

К счастью, людей во дворе не было. Водитель был доставлен прибывшими на место медиками в больницу.

”Что стало причиной случившегося — опьянение или состояние здоровье водителя, выяснит экспертиза”, — сказал оперативный дежурный Кесклиннаского отделения полиции Леннарт Камс.

”Поскольку сегодня суббота и детский сад не работает, то детей во дворе не было. Так что это очень счастливый несчастный случай”, — добавил он и поблагодарил человека, который сообщил об инциденте полиции.