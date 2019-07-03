ФОТО | В Таллинне близ Тартуского шоссе загорелась груда покрышек

Вызов поступил в 18.38, когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит груда шин.

Как сообщил Пыхьяский спасательный центр, никто в инциденте не пострадал. По оценке пожарных, в куче находились примерно 50 покрышек.

В районе еще некоторое время в воздухе будет ощущаться запах гари и витать сажа, но ситуация находится под контролем. Причина возгорания пока неизвестна.