ФОТО | В Таллинне близ Тартуского шоссе загорелась груда покрышек

В среду вечером Центр тревоги получил сообщение о том, что за домом Fahle (Тартуское шоссе, 84а) случилось возгорание.
Вызов поступил в 18.38, когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит груда шин.
Как сообщил Пыхьяский спасательный центр, никто в инциденте не пострадал. По оценке пожарных, в куче находились примерно 50 покрышек.
В районе еще некоторое время в воздухе будет ощущаться запах гари и витать сажа, но ситуация находится под контролем. Причина возгорания пока неизвестна.
Жуткая находка в лесу под Челябинском: люди испуганы не на шутку
Раскрыт секрет внешнего вида Лукашенко
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса