ФОТО | В Таллинне близ Тартуского шоссе загорелась груда покрышек

В среду вечером Центр тревоги получил сообщение о том, что за домом Fahle (Тартуское шоссе, 84а) случилось возгорание.
Вызов поступил в 18.38, когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит груда шин.
Как сообщил Пыхьяский спасательный центр, никто в инциденте не пострадал. По оценке пожарных, в куче находились примерно 50 покрышек.
В районе еще некоторое время в воздухе будет ощущаться запах гари и витать сажа, но ситуация находится под контролем. Причина возгорания пока неизвестна.
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