03.07.2019, 19:40

ФОТО | В Таллинне близ Тартуского шоссе загорелась груда покрышек

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rus.delfi.ee
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lugeja fotod põlengust Foto: Delfi lugeja

В среду вечером Центр тревоги получил сообщение о том, что за домом Fahle (Тартуское шоссе, 84а) случилось возгорание.

Вызов поступил в 18.38, когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит груда шин.

Как сообщил Пыхьяский спасательный центр, никто в инциденте не пострадал. По оценке пожарных, в куче находились примерно 50 покрышек.

В районе еще некоторое время в воздухе будет ощущаться запах гари и витать сажа, но ситуация находится под контролем. Причина возгорания пока неизвестна.

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