ФОТО: В Таллинне близ кинотеатра "Космос" столкнулись трамвай и автобус

По утверждению сообщившего о ДТП читателя Delfi, люди в аварии не пострадали.
По инфотелефону Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) подтвердили Delfi, что ДТП действительно произошло, но ничего более конкретного ответившая на звонок женщина сказать не согласилась, только посоветовала связаться с пресс-секретарем TLT, который был недоступен.
В результате ДТП встало трамвайное движение в сторону Тонди.
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