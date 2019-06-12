12.06.2019, 10:55

ФОТО: В Таллинне близ кинотеатра "Космос" столкнулись трамвай и автобус

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rus.delfi.ee
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Trammi ja bussi kokkupõrge Tallinnas Pärnu maanteel Foto: Delfi lugeja

По утверждению сообщившего о ДТП читателя Delfi, люди в аварии не пострадали.

По инфотелефону Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) подтвердили Delfi, что ДТП действительно произошло, но ничего более конкретного ответившая на звонок женщина сказать не согласилась, только посоветовала связаться с пресс-секретарем TLT, который был недоступен.

В результате ДТП встало трамвайное движение в сторону Тонди.

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