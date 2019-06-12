ФОТО: В Таллинне близ кинотеатра "Космос" столкнулись трамвай и автобус

По инфотелефону Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) подтвердили Delfi, что ДТП действительно произошло, но ничего более конкретного ответившая на звонок женщина сказать не согласилась, только посоветовала связаться с пресс-секретарем TLT, который был недоступен.

В результате ДТП встало трамвайное движение в сторону Тонди.