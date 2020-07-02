ФОТО | В Таллинне автомобиль въехал в яму строительного объекта, водитель сбежал

Сообщение об аварии поступило в 4.21. Согласно имеющейся информации, автомобиль Mercedes-Benz двигался по бульвару Кольде в сторону улицы Пельгуранна и врезался в строящийся на перекрестке объект.

Как сообщает полиция, после аварии двое находившихся в машине мужчин убежали с места происшествия. Одного из них некоторое время спустя скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу, степень тяжести его травм выяснятеся. Также врачи определят, не был ли мужчина пьян.

Второго мужчину полиция задержала с помощью служебной собаки. Кто из двух мужчин находился за рулем, выяснит следствие.

В момент аварии асфальт на месте аварии был мокрым, максимально разрешенная скорость там 30 км/ч.