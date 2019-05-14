14.05.2019, 18:09
ФОТО: В Таллинне автобус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет(6)
Сегодня вечером возле дома суда на улице Лубья в Таллинне автобус сбил переходившего дорогу пешехода.
Сегодня вечером возле дома суда на улице Лубья в Таллинне автобус сбил переходившего дорогу пешехода.
Как сообщили Delfi в полиции, пешеход переходил дорогу на зеленый свет, когда на него наехал совершавший левый поворот автобус.
Прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь.
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