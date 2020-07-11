11.07.2020, 14:23

ФОТО | В Таллинне 23-летний водитель BMW врезался в ехавшую на вызов скорую

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Kiirabi sattus liiklusõnnetusse Foto: Delfi lugeja

Сегодня около 13:00 в Таллинне, недалеко от магазина Pirita Selver произошла авария с участием машины BMW и кареты скорой помощи.

Авария произошла, когда две машины скорой помощи ехали на вызов в Виймси.

По предварительным данным, они ехали с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В одну из машин скорой врезался BMW, который совершал поворот налево с Румму теэ на Пирита теэ.

В больницу на медконтроль доставили 40-летнего мужчину, который находился в машине скорой. Больше в аврии никто не пострадал. Водитель BMW, 23-летний мужчина был трезв.

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